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ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin IMF'den korkutan uyarı

ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin IMF'den korkutan uyarı

IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının bir çözüm bulunamaması halinde, dünya ekonomik görünümü için bir risk olabileceğini söyledi.

Taşkent ziyaretinde konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde, "ABD ve Çin arasındaki ticarette gerilimin aşağı yönlü riskler yarattığı ortada. Eğer bu gerilimler çözülmez ise, riskin büyüyeceği açık" dedi.

IMF, geçtiğimiz ay global büyüme için tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e indirmişti.

Lagarde konuşmasında global ekonominin 2019 sonuna doğru ve 2020'de toparlanmasını beklediklerini de vurguladı.

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