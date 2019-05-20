Kapari nedir? İşte kaparinin mucizevi faydaları

Antik Yunan çağlarında bazı hastalıklarda ilaç olarak kullanılan kapari, günümüzde de önemli bir şifa kaynağıdır. Peki kaparinin vücudumuza faydaları nelerdir?

Kapari, Doğada kendiliğinden yetişen kaparinin bir diğer adıyla gebre otu dikenli bir bitki türüdür. Ege Bölgesinde daha fazla yetişen kapari, tomurcukken de tüketilebilir ve bu meyve doğada kendiliğinden yetişir.

Kısa boylu yer bitkisi olan kapari 200 yıl rahatlıkla yaşar. Gıda sektöründe sıklıkla kullanılan bu meyve aynı zamanda kozmetik sanayinde de kullanılır.

Peki kaparinin bilinmeyen faydaları nelerdir?

- Flavonoid maddesi bakımından zengin olduğundan bu sayede yüksek oranda antioksidan etkisi gösterir. Bu özelliği sayesinde vücuttaki tüm serbest radikalleri idrar yolu ile atar. Ödem toplanmasını önler.

- Lif oranı yüksek olduğundan sindirim rahatsızlıklarının yaşanmasını önler. Kilo vermede yardımcı olur. Özellikle turşu hali tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi vermenin yanı sıra vücudu dinç tutan bir enerji de sağlar. Kronik yorgunluk gibi durumların yaşanma riskini azaltır.

- Kalsiyum ve magnezyum deposu olan bu meyve kemik ve diş gelişimine katkı sağlar. Gelişimlerini desteklerken aynı zamanda daha güçlü olmalarına da destek olur. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan ciddi rahatsızlıkların riskini azaltmada vücuda destek olur.

- Akciğer ve karaciğerin temizlenmesini destekler. Bu iki organda vücudun temel organları arasında yer alır. Özellikle karaciğer yağlanmasını önleyerek bölgesel kiloları ve cilt sağlığını olumlu destekler.

Kapari nasıl tüketilir?

- Taze olanları önce tuzlu suda daha sonra sirkeli suda bekletilerek turşu yapılır.

- Meyve olmadan tomurcuk hali de turşu yapılır. Genellikle pizza üzerine konulan malzemelerle beraber yer alır.

- Geleneksel olarak balık, beyaz et ve kırmızı et gibi yemeklerin yanına pişirilerek eklenir.

- Kış ayları için yapılan domates soslarının tadını güçlendirmek içinde kullanılır.