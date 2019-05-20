HABER /  GALATASARAY

Şahan Gökbakar Ersun Yanal'ı ti'ye aldı

Şahan Gökbakar Ersun Yanal'ı ti'ye aldı

Şahan Gökbakar, paylaştığı videoyla Ersun Yanal'ın 'Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik' sözleriyle dalga geçti.

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala Galatasaray, en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir’i sahasında 2-1 yenerek, 22. şampiyonluğunu ilan etti. 

Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın 1-1 berabere biten derbinin ardından yaptığı 'Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik' sözleriyle dalga geçti.

Şahan Gökbakar, paylaştığı videonun altına şu notu düşerken ''Belki de yanalmis olabilir misiniz?'' Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz'ı etiketlemeyi ihmaletmedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

😂😂😂 Belki de yanalmis olabilir misiniz? #şampiyon #galatasaray @acunilicali @cmylmz

Şahan Gökbakar (@sahangokbakar)'in paylaştığı bir gönderi ()

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'da 4 transfer birden
Foto Galeri Galatasaray'da 4 transfer birden Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Akbaşoğlu, Saadet Partililerin sahur organizasyonunda Yıldırım için oy istedi
Akbaşoğlu, Saadet Partililerin sahur organizasyonunda Yıldırım için oy istedi
Sarar ailesini soyan kişi tanıdık çıktı o isim gözaltında
Sarar ailesini soyan kişi tanıdık çıktı o isim gözaltında
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama
CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!
CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!
Konkordato zengini mi koruyor? İşçilerle şirketlerin alacakları ne oluyor?
Konkordato zengini mi koruyor? İşçilerle şirketlerin alacakları ne oluyor?
HDP'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Kürtlerin bu durumu iktidara...
HDP'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Kürtlerin bu durumu iktidara...
ÖNCEKİ HABERLER
Hızlı tren inşaatında lahit mezar ortaya çıktı
Hızlı tren inşaatında lahit mezar ortaya çıktı
Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma
Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm örnek soru cevapları
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm örnek soru cevapları
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
Bodrum'a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacak
Bodrum'a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacak
Rüyada ilişkiye girmek orucu bozar mı rüyada hayız olmak
Rüyada ilişkiye girmek orucu bozar mı rüyada hayız olmak
Vodafone Park'ta yeni dönem
Vodafone Park'ta yeni dönem
65 yaş yaşlılık maaşı bayram öncesi yatacak mı yeni haber
65 yaş yaşlılık maaşı bayram öncesi yatacak mı yeni haber
Yorumlar