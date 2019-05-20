Şahan Gökbakar Ersun Yanal'ı ti'ye aldı

Şahan Gökbakar, paylaştığı videoyla Ersun Yanal'ın 'Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik' sözleriyle dalga geçti.

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala Galatasaray, en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir’i sahasında 2-1 yenerek, 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın 1-1 berabere biten derbinin ardından yaptığı 'Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik' sözleriyle dalga geçti.

Şahan Gökbakar, paylaştığı videonun altına şu notu düşerken ''Belki de yanalmis olabilir misiniz?'' Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz'ı etiketlemeyi ihmaletmedi.