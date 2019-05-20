Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, YSK'nın 200 sayfalık gerekçeli kararına tepki gösterek, 'Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi' dedi.

YSK'nın 200 sayfalık gerekçeli kararı hakkında konuşan Öztrak "Demokratik meşruiyetin son kilit taşı olan sandık darbeyle çökertilmiştir. Milletin sandıkta söylediği söz masa başı oyunlarıyla gasp edilmiştir. YSK 6 Mayıs’ta milletin iradesini elinden almıştır. Sandıkta oyu çalamayanlar milletin iradesini çalmıştır.'' dedi.

''AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmektedir''

AK Partiliye benzeyen seçmenlere İBB adayı için oy kullanmamaları amacıyla pusula verilmediğini öne süren Yıldırım'a yanıt veren Öztrak şu ifadeleri kullandı;

Bunlara Ak Partiye oy verecek olanlara büyükşehir belediye pusulasının verilmediğini söylüyor. Bu iddia başta AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmektedir. Baktığınızda en fazla oyun büyükşehir için kullanıldığını görüyorsunuz.