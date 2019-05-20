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CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!

CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Samsun'daki 19 Mayıs töreni için çekilen fotoğrafı eleştirerek "Fotoğraf 'Aynı gemideyiz' diye paylaşılıyor. İyi de bu gemi milletin tamamını almıyorsa eksiğiz" diyerek eleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, görkemli törenlerle kutlandı.

Samsun'da Tütün İskelesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi katıldı. Liderler, Bandırma Vapuru'nun önünde fotoğraf çektirdi.

"Türkiye'yi daha ileri taşıyalım"

Fotoğrafın ardından liderler Twitter üzerinden de mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler karesini sosyal medyada paylaşıp" Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım" ifadelerini kullandı.

"Aynı Gemideyiz" mesajı

Liderin birlikte yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Doğu Perinçek, "Aynı Gemideyiz" mesajını ekledi.

"Birlikte güzeliz"

Karamollaoğlu ise sosyal medyada "Farklı düşüncelere sahip olsak da Türkiye için birlikte güzeliz. Hep beraber güzel yarınlara" mesajıyla liderlerin birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Devletimiz için bir olacağız

Destici de "Partilerimiz, Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, bakış açılarımız, hatta ideolojilerimiz farklı da olsa İhtiyaç hasıl olduğunda Devletimiz için, Ülkemiz için, Milletimiz için, #19Mayıs ve #MilliMücadele Ruhuyla "Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız" mesajıyla birlik fotoğrafını paylaştı.

"İyi de bu gemi milletin tamamını almıyorsa/alamıyorsa eksiğiz"

CHP Milletvekili Bekaroğlu, sosyal medyada "Fotoğraf 'Aynı gemideyiz' diye paylaşılıyor. İyi de bu gemi milletin tamamını almıyorsa/alamıyorsa eksiğiz, menzile ulaşamayız" ifadelerini kullandı.

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