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Yok böyle bir okul... Bu okulda sınavlar öğretmensiz yapılıyor

Yok böyle bir okul... Bu okulda sınavlar öğretmensiz yapılıyor

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu’ndaki öğrenciler, sınavlarına öğretmenlerin denetimi olmadan giriyor. Öğretmenlerin sınıfta olmadığı sınavlar, öğrencilerin özgüvenini ortaya çıkarıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kaliteli eğitim için, sınav sırasında öğretmenlerin sınıftan çıkmasına yönelik önerisine ilk destek Gemlik ilçesindeki Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu'ndan geldi. Türkiye'de denetimsiz sınavların ilk uygulayıcıları arasına giren Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğretmenler sınav kağıtlarını öğrencilere dağıttıktan sonra sınıftan ayrılıyor. Her hangi bir denetleme olmadan sınav kağıtları ve arkadaşlarıyla baş başa kalan öğrenciler ise, iç denetimlerini ve öz güvenlerini devreye sokuyor. Öğretmenlerinin başlarında olmadığı bildiği halde öğrenciler, ne sıranın altındaki deftere veya kitaba, ne de yanındaki arkadaşının kağıdına bakıyor. 

Öz denetimlerini geliştiriyorlar

Bu döneme kadar sınavlara öğretmenler gözetiminde girdiklerini belirten öğrenciler, “Bu proje ilk olarak bize garip geldi. Ama öğretmenlerimizin bize güvendiğini görmek rahat hissetmemizi sağlıyor. Artık eskisi gibi kurallar yok. Bize güvenlerinden çok mutlu olduk. Biz de bu sayede öz denetimimizi geliştiriyoruz” dediler. 

Denetimsiz Türkçe Öğretmeni Arzu Öztürk, “Okul olarak başlattığımız denetimiz sınav projemizdeki ilk amacımız onlara olan güvenimizi göstermekti. Çocuklarımız bizim yarınlarımız. Onlara olan güvenimizi göstermemiz gerekiyor. Bu dönem başlattık. Projenin de amacına ulaştığını görüyoruz. Çocuklarımız çok güzel bir şekilde projeyi uyguladılar. İlk açıklandığında öğrencilerimiz çok şaşırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ‘bir okul denetimsiz sınav yapsın, ben de varım desin' sözüne biz de okul olarak varız diyoruz” dedi. 

Denetimsiz sınavlarla dürüstlük kavramını öğreniyorlar

Denetimsiz sınavlarla öğrencilere dürüstlük kavramını daha iyi benimsetmek istediklerini dile getiren Okul Müdüresi Hacer Semiz, “İlk denemelerimize rağmen çok başarılı sonuçlara imza attık. Hiçbir öğrencinin kopya çekmediğini gördük. Bu bize daha bir güven verdi. Şu anda bütün sınavlarımızı bu sistemle gerçekleştiriyoruz. Dürüst birey demek, dürüst avukat, dürüst esnaf, dürüst mühendisi demektir. Yüzümüzü kara çıkarmadılar. Onlara güvendiğimizi hissettirdik. Öğretmenleri varken, kopya çekmeye veya arkadaşının kağıdına bakmaya teşebbüs eden öğrenci, denetimsiz sınavda ise buna hiç yeltenmedi. İç denetimleriyle baş başa kalıyorlar. Bizler not kaygısı olmayan dürüst nesiller yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.  

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