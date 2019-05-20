YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika kararı gerekçeli karar ertelendi

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili gerekçeli kararın bugün açıklanması bekleniyordu ancak YSK aldığı bir son dakika kararla 200 sayfalık gerekçeli kararı bugün açıklamayacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesine ilişkin toplantısını tamamladı. Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak. Gerekçeli kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu belirtiliyor.

YSK seçimin iptaline yönelik yedek üyelerin oy kullanmasıyla ilgili itirazları reddederek 11 üyeyle karar alınmasında Anayasa'ya aykırı bir durumun olmadığını açıkladı.

6 Mayıs'ta YSK tarafından iptal edilip yenilenme kararı alınan İBB Başkanlığı seçimlerinde 15 gündür, gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor. 23 Haziran'da sandık başına gidecek İstanbullular, büyükşehir belediye başkanını seçecekler. Ancak gerekçeli karar hazırlanmasına rağmen açıklanmadı.

Kısa iptal gerekçesi şöyle açıklanmıştı

YSK İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili açıkladığı kısa kararında; “bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması” nedeniyle iptal kararı verildiğini açıklamış, yani kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin yasaya aykırı bir şekilde görevlendirilmesini iptal gerekçesi saymıştı.

Neden iptal edilmişti?

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kısa kararda 31 Mart seçiminin iptalini 2 gerekçeye dayandırdı. Onlardan biri 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması. Yenileme kararındaki bir diğer detay ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri idi.

Herhangi bir sigorta kaydının bulunmadı

225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirlendi. Hatta bu kişilerden 112'sinin işsiz olduğu, herhangi bir sigorta kaydının bulunmadığı tespit edildi. 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı belirtildi.

Tüm ayrıntıları gerekçeli kararda yer alacak

Bu sandıklarda kullanılan oyların aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı. Yüksek Seçim Kurulu, gerekçeli karar üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere. 4'e karşı 7 oy ile alınan seçimin yenilenmesi kararının tüm ayrıntıları gerekçeli kararda yer alacak.