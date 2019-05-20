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Sahnedeki alev makinesi çalıştı! Şarkıcının yüzü yandı

MEKSİKA’da sahne alan Francisco Elizalde, şarkı söylediği sırada, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması dolayısıyla yüzünde yanıklar oluştu.

Olay, Meksika’nın Jolisco eyaletinde bulunan Cuquío Fair bölgesinde meydana geldi.

Alev makinesi bir anda çalıştı

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, sahne aldığı sırada seyircisine yaklaşarak şarkı söyleyen Francisco ‘El Gallo’ Elizalde’nin, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması sonucu yüzünde yanıklar oluştu.

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