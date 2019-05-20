Sahnedeki alev makinesi çalıştı! Şarkıcının yüzü yandı

MEKSİKA’da sahne alan Francisco Elizalde, şarkı söylediği sırada, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması dolayısıyla yüzünde yanıklar oluştu.
Olay, Meksika’nın Jolisco eyaletinde bulunan Cuquío Fair bölgesinde meydana geldi.
Alev makinesi bir anda çalıştı
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, sahne aldığı sırada seyircisine yaklaşarak şarkı söyleyen Francisco ‘El Gallo’ Elizalde’nin, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması sonucu yüzünde yanıklar oluştu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mersin'de polis ekipleri bir evde yaptığı aramada 2 el yazması tarihi kitap ele geçirdi