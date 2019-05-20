Mersin'de polis ekipleri bir evde yaptığı aramada 2 el yazması tarihi kitap ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma sonrası İ.İ. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada el yazması tarihi 2 kitap ve 80 santimetre uzunluğunda rulo halinde yazıt ile yaklaşık 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Öte yandan, kapkaç, hırsızlık gibi suçlara yönelik yapılan çalışmalarda da, 9 kişi çalıntı 4 motosiklet ve cep telefonuyla yakalandı.