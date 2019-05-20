HABER /  GÜNCEL

FETÖ'cü Yargıtay eski üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'in alacağı ceza belli oldu

FETÖ'cü Yargıtay eski üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'in alacağı ceza belli oldu

FETÖ'nün yargıtay yapılanması sorumlusu olan Yargıtay eski üyesi Mustafa Kemal Tepedelen 10 yıl ceza aldı.

Tepedelen'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi. Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Tepedelen ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Tepedelen, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. FETÖ'ye ait okullarda okumadığını iddia eden Tepedelen, örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara da katılmadığını savundu. Tepedelen, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandığına ilişkin tespitleri de reddetti.

Sanık Tepedelen ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.

Karara göre, sanık Mustafa Kemal Tepedelen'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesinde indirim uygulanarak ceza 10 yıla indirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Tepedelen'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

 Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı öncesi gerginlik Erdoğan da tepki göstermişti
Foto Galeri Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı öncesi gerginlik Erdoğan da tepki göstermişti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin IMF'den korkutan uyarı
ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin IMF'den korkutan uyarı
Samsung Google'ın Huawei kararıyla bir günde 5 milyar dolar kazandı
Samsung Google'ın Huawei kararıyla bir günde 5 milyar dolar kazandı
Yıldırım, Twitter'dan gelen mesaja duyarsız kalmadı! Evine iftara davet etti
Yıldırım, Twitter'dan gelen mesaja duyarsız kalmadı! Evine iftara davet etti
Gençlerbirliği'nden Nobre'ye veda klibi
Gençlerbirliği'nden Nobre'ye veda klibi
Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros uyardı: Bu hafta çamur yağacak!
Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros uyardı: Bu hafta çamur yağacak!
Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak?
Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 1000 lira ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 1000 lira ödeme takvimi
Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun satış fiyatı belli oldu
Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun satış fiyatı belli oldu
3600 ek gösterge yeni haber ne zaman çıkacak-2019?
3600 ek gösterge yeni haber ne zaman çıkacak-2019?
2022 engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı son haber
2022 engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı son haber
Sultanahmet'te tartışma yaratan restorasyon
Sultanahmet'te tartışma yaratan restorasyon
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
Kapari nedir? İşte kaparinin mucizevi faydaları
Kapari nedir? İşte kaparinin mucizevi faydaları
İHH İnsani Yardım Vakfı 15 ülkeden 50 yetimi İstanbul’da buluşturdu
İHH İnsani Yardım Vakfı 15 ülkeden 50 yetimi İstanbul’da buluşturdu
Yorumlar