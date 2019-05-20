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Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros uyardı: Bu hafta çamur yağacak!

Anadolu Ajansı
Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros uyardı: Bu hafta çamur yağacak!

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sahra çölünden havalanan tozların hafta boyunca etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji uzmanlarından Türkiye geneli için yeni bir uyarı geldi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros çöl tozunun hafta boyunca yurt genelinde etkili olacağını açıkladı. Toros, "Atmosferik model sonuçlarına göre çöl tozu hafta boyunca batı illerinden başlayarak tüm Türkiye'de etkili olacak. Yağış alan bölgelerde çamurlu yağmur ile etkisi daha fazla görülebilecek." dedi.

Çöl tozları Türkiye semalarına ulaştı

Toros, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı değerlendirmelerine göre 3-4 bin kilometre uzaklıktaki Batı Afrika başta olmak üzere sahra çölünden havalanan çöl tozlarının Türkiye semalarına ulaştığını anlattı.

Çamurlu yağmur ile daha etkili olacak

Çöl tozunun batı bölgelerinden başlayarak hafta boyunca tüm Türkiye'de etkili olacağını dile getiren Toros, "Atmosferik model sonuçlarına göre çöl tozu hafta boyunca etkili olacak. Yağış alan bölgelerde çamurlu yağmur ile etkisi daha fazla görülebilecek." ifadelerini kullandı.

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