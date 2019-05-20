HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'da iskeleden düşen inşaat işçisinden kötü haber

Tekirdağ'da iskeleden düşen inşaat işçisinden kötü haber

 Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Bayram Okumuş, dış cephe kaplaması için çıktığı iskelede dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden zemine düştü.  

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Okumuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Okumuş'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı öncesi gerginlik Erdoğan da tepki göstermişti
Foto Galeri Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı öncesi gerginlik Erdoğan da tepki göstermişti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Tabipler Birliği üyesi Eftal Yıldırım oruca dil uzattı!
Türk Tabipler Birliği üyesi Eftal Yıldırım oruca dil uzattı!
Şahan Gökbakar Ersun Yanal'ı ti'ye aldı
Şahan Gökbakar Ersun Yanal'ı ti'ye aldı
Akbaşoğlu, Saadet Partililerin sahur organizasyonunda Yıldırım için oy istedi
Akbaşoğlu, Saadet Partililerin sahur organizasyonunda Yıldırım için oy istedi
Sarar ailesini soyan kişi tanıdık çıktı o isim gözaltında
Sarar ailesini soyan kişi tanıdık çıktı o isim gözaltında
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama
CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!
CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!
ÖNCEKİ HABERLER
Filistin Türkiye Büyükelçisi, İHA'ya konuştu
Filistin Türkiye Büyükelçisi, İHA'ya konuştu
65 yaş yaşlılık maaşı bayram öncesi yatacak mı yeni haber
65 yaş yaşlılık maaşı bayram öncesi yatacak mı yeni haber
61 günlük kefaret orucu tutmayı gerektiren haller nelerdir?
61 günlük kefaret orucu tutmayı gerektiren haller nelerdir?
Hızlı tren inşaatında lahit mezar ortaya çıktı
Hızlı tren inşaatında lahit mezar ortaya çıktı
Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma
Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma
Banu Alkan hiç evlendi mi Gürbüz Hanif ile olaylı aşkı
Banu Alkan hiç evlendi mi Gürbüz Hanif ile olaylı aşkı
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
ALES sonuçları açıklanıyor TC ile ALES sonuç sorgulama sayfası
ALES sonuçları açıklanıyor TC ile ALES sonuç sorgulama sayfası
Yorumlar