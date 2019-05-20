HABER /  GÜNCEL

Filistin Türkiye Büyükelçisi, İHA'ya konuştu

Filistin Türkiye Büyükelçisi, İHA'ya konuştu

Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa, Müslümanların kutsal ayında bile İsrail’in saldırılarının sürdüğünü belirterek, Ramazan’da Gazze’deki saldırılarda 28 şehit verdiklerini söyledi.

İsrail'in yüzyılın projesi ismi altında Kudüs ve Gazze'de işgal alanını genişletmeye çalıştığına dikkat çeken Büyükelçi Faed Mustafa, “İstanbul'dan, Filistin halkının Ramazan-ı şerif ayını tebrik ediyorum. İşgalci İsrail güçleri her zaman olduğu gibi Müslümanların duygularına ve Filistin halkının insani haklarına aldırmadan, bu mübarek günler de Gazze'ye bir askeri operasyon düzenledi.

Bu saldırılarda, 28 kişi şehit düştü. Binlerce bina yıkıldı. İsrail bu işgalci gerçek yüzü her zaman ortada. İnsanların kutsallarına bile saygı göstermiyorlar. Bu mübarek aya saygı göstermiyorlar. Uluslararası kamuoyu bu işgalci İsrail güçlerine baskı yapması gerekiyor. İsrail'in uluslar arası kanunları uygulaması için Müslüman dünyasının ve medeni dünyanın ses çıkartmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"Yüzyılın projesi"ne hayır diyoruz

İHA muhabirinin Filistin konusunda Amerika destekli ortaya atılan 'yüzyılın projesi' hakkında ise Faed Mustafa, şunları söyledi “Biz Filistinliler olarak belki askeri veya maddi gücümüz yok. Fakat bu proje ye evet veya hayır deme hakkımız var. Biz hayır diyerek, hakkımızı savunacağız. Malum Amerika yönetimi Müslümanların da kutsal şehri, Kudüsü İsrail'in başkenti ilan ettiler. ABD hamen Filistin halkına yönelik terör saldırmaları desteklemektedir. Dolaysıyla biz hayır diyoruz ve bize düşen Filistinliler olarak bir birimize bağlanmak.

O zaman bize karşı bütün hain projeleri yok ederiz. Biz Filistin halkı olarak Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye hem insani hem manevi yanımızda duruyor. Uluslararası platformlar da Filistin devletinin meşruiyeti için elinden gelen siyasi desteği yapmaktadır. Ayrıca iki cumhurbaşkanının arsında ilişkiler çok iyidir. Şükürler olsun Türkiye halkı ve Filistin halkı arasında kardeşlik ilişkileri çok sağlam bir geçmişe dayanıyor. Biz Filistinler Türkiye'yi çok seviyoruz ve Türkiye'nin gelişmesini ve Allah'tan korumasını diliyoruz” dedi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Şahan Gökbakar Ersun Yanal'ı ti'ye aldı
Şahan Gökbakar Ersun Yanal'ı ti'ye aldı
Akbaşoğlu, Saadet Partililerin sahur organizasyonunda Yıldırım için oy istedi
Akbaşoğlu, Saadet Partililerin sahur organizasyonunda Yıldırım için oy istedi
Sarar ailesini soyan kişi tanıdık çıktı o isim gözaltında
Sarar ailesini soyan kişi tanıdık çıktı o isim gözaltında
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama
CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!
CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!
Konkordato zengini mi koruyor? İşçilerle şirketlerin alacakları ne oluyor?
Konkordato zengini mi koruyor? İşçilerle şirketlerin alacakları ne oluyor?
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş yaşlılık maaşı bayram öncesi yatacak mı yeni haber
65 yaş yaşlılık maaşı bayram öncesi yatacak mı yeni haber
Hızlı tren inşaatında lahit mezar ortaya çıktı
Hızlı tren inşaatında lahit mezar ortaya çıktı
LGS sınavı ne zaman 2019 MEB LGS sınav yeri bilgisi geldi mi?
LGS sınavı ne zaman 2019 MEB LGS sınav yeri bilgisi geldi mi?
Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma
Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
Okullar ne zaman kapanıyor yaz tatili bayram tatili ile birleşti mi?
Okullar ne zaman kapanıyor yaz tatili bayram tatili ile birleşti mi?
Bodrum'a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacak
Bodrum'a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacak
61 günlük kefaret orucu tutmayı gerektiren haller nelerdir?
61 günlük kefaret orucu tutmayı gerektiren haller nelerdir?
Yorumlar