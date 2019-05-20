Akbaşoğlu, Saadet Partililerin sahur organizasyonunda Yıldırım için oy istedi

AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milli Görüşçülerin sahur organizasyonunda Binali Yıldırım için Saadet Partili seçmenden oy istedi.

AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Görüşçü Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD), düzenlediği sahur organizasyonunda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

Saadet Partisi, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine, kendi adayları olan Necdet Gökçınar ile katılacağını duyurmuştu.

"Siyonizmin ve emperyalizm" planlarından bahsetti

Akbaşoğlu, AGD'nin organizasyonunda, siyonizmin ve emperyalizmin planlarının boşa çıkarılması gerektiğini belirterek, Binali Yıldırım'ın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Saadet'li başkandan yanıt

Akbaşoğlu'dan sonra söz alan, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Recep Polat ise, AK Partili vekile cevap verdi. Polat, Milli Görüş'ün tek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve bu yüzden onu desteklemekle yükümlü olduklarını söyledi. Polat, 23 Haziran seçimleri için ise, "Bunu bir vatan-millet-sakarya meselesine çevirmek doğru değil" dedi.

Çay-simit hesabıyla gündeme gelmişti

Akbaşoğlu çay-simit hesaplamasıyla sosyal medyadaki geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Akbaşoğlu, asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay-simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini ifade etmişti.