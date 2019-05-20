HABER /  GÜNCEL

Sarar ailesini soyan kişi tanıdık çıktı o isim gözaltında

Sarar ailesini soyan kişi tanıdık çıktı o isim gözaltında

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın rehin alınma olayıyla ilgili çiftin Moldova uyruklu çalışanı gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR’de yüzleri maskeli silahlı 3 kişinin Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darp ederek, kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi almalarıyla ilgili olarak, çiftin Moldova uyruklu çalışanları Iulia D. (34) gözaltına alındı.

İki yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, zanlıların Sarar çiftinden 1 milyon ABD dolar ve 1 milyon euro istedikleri, alamayınca darp ederek, evdeki kasayı soydukları ortaya çıktı.

Eskişehir’de geçen cumartesi gecesi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın Odunpazarı Sümer Mahallesi’nde oturduğu konuta yüzleri maskeli silahlı 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayakların koli bandı ile bağlayan şüpheliler, darp ettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak olay yerinden kaçtı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bir savcı görevlendirirken, emniyet ekipleri de geniş çaplı çalışma başlattı.

Kasanın anahtarını sordular

Olayın detayları ise yeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar evde yalnızken, yüzleri maskeli 3 kişi yatak odasına gelip, çiftin ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. Şüpheliler Sarar çiftinden 1 milyon ABD doları ve 1 milyon euro istedi. O kadar paraları olmadığını söyleyen Sarar çifti, zanlılar tarafından darp edildi. 3 kişi daha sonra kasanın anahtarını sordu. Zehra Sarar, anahtarın yerini bilmediğini söyleyince zanlılar çifti yine dövüp, evde arama yaptı. Şüpheliler anahtarını buldukları kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi sırt çantalarına doldurarak olay yerinden kaçtı.

Moldovalı çalışana gözaltı

Yaklaşık 1,5 saat sonra elleri ve ayaklarındaki koli bantları makasla keserek kurtulan çift, polisi aradı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde parmak izi incelemesi yaptı. Sağlık kontrolünden geçirilen Cemalettin Sarar, yüzleri maskeli silahlı 3 kişinin eve girerek kendilerini darp ettiğini, kendi aralarında ise Bulgarca ya da ona benzer bir dil kullandıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Sarar çiftinin evinde çalıştığı iddia edilen Moldova uyruklu IuliaI.D.’yi gözaltına aldı. Ayrıca fabrika ve satış mağazasının bulunduğu çevresi tel örgülü ev ile bölgedeki tüm güvenlik ve mobese kameraları da incelemeye alındı.

Interpol devreye girdi

Sarar çiftinin evlerinin soyulmasının ardından Türk Interpol’ü de devreye girdi. Yabancı uyruklu silahlı soygun şüphelilerinin yurt dışına kaçma ihtimali nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı. Eskişehir polisi, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarar Grubu'ndan teşekkür 

Bu arada Sarar Grubu, olayın ardından gösterilen ilgi ve çalışmalar nedeniyle bir teşekkür açıklaması yayımladı. Açıklamada, " Yönetim Kurulu Başkanımız Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar Eskişehir’deki konutlarında önceden planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan bir saldırıya uğradılar. Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar. Bu süreçte başta Valimiz Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere bütün emniyet teşkilatına olay anından beri gösterdikleri ilgi ve üstün çaba için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Türkiye’nin her yerinden geçmiş olsun dilekleri

Bu hain saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi ve anlayış için de teşekkür ederiz. Medyaya yansıyan haberleri takiben, dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm siyasi liderlerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, her mevkideki askerlerimize ve tüm dostlarımıza yanımızda olduklarını hissettirdikleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebekle ilgili kan donduran gelişme!
Foto Galeri Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebekle ilgili kan donduran gelişme! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama
CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!
CHP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu liderler fotoğrafına eleştiri!
Konkordato zengini mi koruyor? İşçilerle şirketlerin alacakları ne oluyor?
Konkordato zengini mi koruyor? İşçilerle şirketlerin alacakları ne oluyor?
HDP'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Kürtlerin bu durumu iktidara...
HDP'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Kürtlerin bu durumu iktidara...
Numan Kurtulmuş'tan yeni askerlik düzenlemesine ilişkin çok kritik açıklamalar!
Numan Kurtulmuş'tan yeni askerlik düzenlemesine ilişkin çok kritik açıklamalar!
Cenk Tosun formayı giydi mesaj yolladı
Cenk Tosun formayı giydi mesaj yolladı
ÖNCEKİ HABERLER
Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma
Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
Banu Alkan hiç evlendi mi Gürbüz Hanif ile olaylı aşkı
Banu Alkan hiç evlendi mi Gürbüz Hanif ile olaylı aşkı
Bodrum'a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacak
Bodrum'a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacak
Vodafone Park'ta yeni dönem
Vodafone Park'ta yeni dönem
2022 engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı son haber
2022 engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı son haber
İstanbul Havalimanı'na uluslararası ödül
İstanbul Havalimanı'na uluslararası ödül
2019 fitre fiyatı ne kadar oldu 2019 Diyanet günlük fitre ücretleri
2019 fitre fiyatı ne kadar oldu 2019 Diyanet günlük fitre ücretleri
Yorumlar 1 yorum