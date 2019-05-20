Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebekle ilgili kan donduran gelişme!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 13 gündür kayıp Ecrin'i arama çalışmaları devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinden evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan Ecrin'den hala bir haber yok. En büyük iki şüpheli ise Ecrin'i en son gören babaanne Hacer hanım ve üvey amca Özkan. Geçen hafta canlı yayına gelen ihbar ise üvey amca Özkan'ın Ecrin'e cinsel tacizde bulunduğu daha sonra ise boğarak öldürdüğü yönündeydi. Bu gün ise ortaya atılan iddialar ile olayın boyutu tamamen değişti. İşte son dakika Ecrin bebek gelişmesi.