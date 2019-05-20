Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebekle ilgili kan donduran gelişme!
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında Ecrin'in amcası tarafından cinsel tacize uğradığı bilgisi gündeme bomba gibi düşmüştü bu gün olayın boyutu tamamen değişti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 13 gündür kayıp Ecrin'i arama çalışmaları devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinden evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan Ecrin'den hala bir haber yok. En büyük iki şüpheli ise Ecrin'i en son gören babaanne Hacer hanım ve üvey amca Özkan. Geçen hafta canlı yayına gelen ihbar ise üvey amca Özkan'ın Ecrin'e cinsel tacizde bulunduğu daha sonra ise boğarak öldürdüğü yönündeydi. Bu gün ise ortaya atılan iddialar ile olayın boyutu tamamen değişti. İşte son dakika Ecrin bebek gelişmesi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinin önünden 7 Mayıs Salı günü kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmalarında hiç bir ize rastlanmaması kaçırılma yada öldürülme şüphesini dahada güçlendiriyor.
Minik kızı kaybolmadan en son gören iki kişiden biri olan babaanne Hacer Hanım geçen hafta canlı yayında "Özkan motoru aldı gitti çocuğu da aldı götürdü sonra evimizin yanına getirdi anne çocuk uyudu dedi. Çekyatına yatır dedim. Özkan ile balkona çıkıp oturduk. Camın kırık tarafına bir tahta çaktık çocuk düşmesin diye. Çocuk uyandı yanımıza geldi oynadık. Sonra üzerin kazak giydir oynasın dışarıda dedim." açıklamarını yapmıştı.
Babaanne Hacer hanım ise çelişkiler ile dolu ifadeleri ve oğlu Özkan'ı korumaya yönelik yaptığı açıklamalar programa damga vurdu. Geçen hafta canlı yayında Müge Anlı'nın, Özkan Kurnaz'ın bölgedeki yetkililere, "Bu çocuk boğulduysa falan, bir yere gömüldüyse bulunduğunda parmak izi çıkar mı çıkmaz mı?" diye sormuşsun sözlerini canlı yayında paylaştı. Bu bilgiler sonrası Ecrin bebeğin kaybolmasında Özkan bütün şüpheleri üzerine toplamıştı.