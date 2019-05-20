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İstanbul Havalimanı'na uluslararası ödül

İstanbul Havalimanı'na uluslararası ödül

Havalimanı, dünyada turizm sektörünün en prestijli yayınlarından Global Traveler dergisi tarafından "Üstün Yenilik" kategorisinde "Özel Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı İstanbul Havalimanı, ABD merkezli küresel erişimi olan, sık seyahat eden, lüks tüketim yapan, premium yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan aylık seyahat dergisi "Global Traveler" tarafından ödüllendirildi. 16 Mayıs'ta Los Angeles'ta Sofitel West Hollywood Otel’de düzenlenen ödül töreninde İstanbul Havalimanı, "Üstün Yenilik" kategorisinde "Özel Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülü İstanbul Havalimanı adına düzenlenen törene katılan İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül aldı.

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