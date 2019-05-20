Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak?

Abdullah Avcı ve Mircea Lucescu’yu gündemine alan Beşiktaş yönetimi, bu hafta resmi görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş sonrası takımın başına getireceği isimler arasında ilk 2 sıraya Abdullah Avcı ve Mircea Lucescu aldı.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansını kaybetmesinin ardından Abdullah Avcı ile masaya oturmayı planlayan yönetim, bu hafta içinde ilk görüşmeyi gerçekleştirecek. 55 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş’ın teklifini kabul etmesi halinde, sezon sonu imzalar atılacak.

Yönetim kurulunun listesinde yer alan Mircea Lucescu için Abdullah Avcı ile yapılacak görüşmenin sonucuna göre hareket edilecek. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı’nın teklifi kabul etmemesi halinde Rumen teknik adamın kapısını çalacak. 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, siyahbeyazlıları 100. yılında şampiyonluğa taşımıştı.

Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek ve Okan Buruk da siyah-beyazlıların listesinde yer alıyor. Avcı ve Lucescu görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmaması halinde yönetim kurulu diğer adaylarla temasa geçecek.