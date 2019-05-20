Türk Tabipler Birliği üyesi Eftal Yıldırım oruca dil uzattı!

Türk Tabipler Birliği üyesi Dr. Eftal Yıldırım, İslam aleminin ibadetine dil uzattı. Yıldırım tüm tıp dünyasının aksine oruç tutmanın sağlığa zararlı olduğunu söyledi.

Orucun sağlığa olan yararlarıyla ilgili, çok sayıda yerli ve yabancı tıp insanının akademik çalışmaları ve açıklamaları mevcutken Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Eftal Yıldırım, bunun aksini iddia etti.

Etfal Yıldırım, konuyla ilgili olarak Sol Haber'in sorularını yanıtladı. TTB'li Eftal Yıldırım'a, oruç tutmanın yararı olup olmadığı, bu konuda çıkan haberlerin doğruluğu soruldu.

''Oruç beslenme döngüsünü bozar''

Eftal Yıldırım, "Benim açımdan hekimler, doğru bildikleri bilimsel bilgileri aktarmak dışında bir tutum almamalıdır. Orucun, normal biyoritmi ve sağlıklı beslenme döngüsünü bozacağı, ancak bunun kişilerin kendi tercihleri olacağı ve sonuçlarına katlanacakları vurgulanabilir." ifadesini kullandı.

Algı yaratılmaya çalışılıyor

Oruç ile ilgili akademik camiada bir tartışma olup olmadığı sorusu üzerine Eftal Yıldırım, "Akademik olarak bazıları kendi inançlarını pekiştirmek amacıyla tezler ileri sürüyor ancak tartışmalar sürüyor, kesin olarak kanıtlanamadığı için…

Tersi görüşleri yayınlama olanağı verilmiyor

Bu tür tek yanlı medya yayınları, dincilere kendi propagandalarını destekleme olanağı veriyor. Zaten günümüzde yaratılan 'Bilimsel bilgi ve kanıta dayalı tıp karşıtlığı' ortamında, buna benzer algı yaratılmaya çalışılıyor ancak tersi görüşleri yayınlama olanağı verilmiyor."