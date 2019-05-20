Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun satış fiyatı belli oldu

Huawei'nin alt markası olan Honor'un, yarın Londra'da tanıtması beklenen Honor 20 Pro ve Honor 20 modellerinin satış fiyatları belli oldu.

Çinli üretici Honor'un 21 Mayıs’ta Londra’da düzenleyeceği özel etkinlikte tanıtacağı, Periscope kameraya sahip olan Honor 20 Pro ve Honor 20'nin fiyatları ortaya çıktı.

İşte Honor'un büyük umutlarla satışa sunacağı yeni modellerinin fiyatları...

Honor 20 fiyatı

6 GB RAM + 128 GB depolama için yaklaşık 390 dolar,

8 GB RAM + 128 GB depolama için yaklaşık 423 dolar,

8 GB RAM + 256 GB depolama için ise yaklaşık 506 dolar ödenmesi gerekecek.

Honor 20 Pro fiyatı

8 GB RAM + 128 GB için 535 dolar,

8 GB RAM + 256 GB için ise 607 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Ayrıca Honor 20 Pro modelinin Çin’e özel Moschino versiyonu da çıkacak. Bu modelin ise 722 dolar seviyesinde raflardaki yerini alacağı gelen bilgiler arasında.

Honor 20 Pro'nun özellikleri

- Honor 20 Pro 4 adet arka kamera

- Sony IMX586 sensörlü 48 MP F1.4 + 16 MP F2.2 + 8 MP F2.4 + 2 MP F2.4 kurulumu

- f/1,6 diyafram açıklığına sahip olan ana kamera, aynı zamanda yapay zeka özelliğine sahip olacak.

- Cihaz 3x optik yakınlaştırma teknolojisini barındıracak.

- Ayrıca 4.000 mAh pili bulunan telefon, önünde ise 32 MP ön kamera taşıyor.





- 6,5 inç OLED ekran taşıyan akıllı telefon, 1080x2240 çözünürlüğünde

- OLED, Full HD+ ekrana sahip olması beklenen Honor 20 Pro'nun ekran içi parmak izi tarayıcıyı da bünyesinde barındıracak.

- Gücünü Huawei'nin 8 çekirdekli Kirin 980 yonga setinden alacak olan Honor 20 Pro; "6 GB RAM ve 128 GBdepolama" ve "8 GB RAM ve 128/256 GB depolama" seçeneklerini de kullanıcılarının beğenisine sunacak.