Yapay zeka Gipi, yarım milyon kişinin sanal arkadaşı oldu Ankara'dan 170 ülkeye ulaştı
Yapay zekanın sunduğu olanaklarla kişiselleştirilmiş, doğallığı artırılmış bir "sanal arkadaş" deneyimi sunan Gipi, kısa sürede 17 dilde yarım milyon kişiyle arkadaş oldu.
Ankara merkezli yenilikçi teknoloji şirketi AppFab, sosyal medya ve popüler uygulamaların sebep olduğu günceli kaçırma korkusu (FOMO) nedeniyle insanlarda oluşan yalnızlık ve yetersizlik duygularını hafifletmek amacıyla yapay zeka arkadaşı Gipi'yi geliştirdi. Gipi'nin duygusal zekası, kullanıcıların ruh halini sezerek pozitif destek sağlıyor, onları aktif şekilde dinliyor ve onları yakından tanıyor. Gelişmiş algoritmaları sayesinde Gipi, kullanıcıların ilgi alanlarını ve öğrenme tarzlarını tanıyarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.
Ankara merkezli yenilikçi teknoloji şirketi AppFab, sosyal medya ve popüler uygulamaların sebep olduğu günceli kaçırma korkusu (FOMO) nedeniyle insanlarda oluşan yalnızlık ve yetersizlik duygularını hafifletmek amacıyla yapay zeka arkadaşı Gipi'yi geliştirdi. Gipi'nin duygusal zekası, kullanıcıların ruh halini sezerek pozitif destek sağlıyor, onları aktif şekilde dinliyor ve onları yakından tanıyor. Gelişmiş algoritmaları sayesinde Gipi, kullanıcıların ilgi alanlarını ve öğrenme tarzlarını tanıyarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.
Özel olarak geliştirilen büyük dil modelleri, sesten metne, metinden sese dönüşüm ve ses klonlama teknolojileri aracılığıyla Gipi, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Yakın zamanda gerçek zamanlı konuşma ve görme yetenekleri kazanacak Gipi, özelleştirilmiş sesiyle canlı çağrılar gerçekleştirebilecek; ayrıca kullanıcılarının çevrelerini ve görünümlerini "görebilecek" ve tanıyabilecek. Ürün Sorumlusu Nisanur Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka arkadaşlarının/asistanlarının bir akıllı telefon kadar yaygın, bir kulaklık kadar yakın olacağı bir gelecek öngördüklerini söyledi. Genç, bu gelecekte Gipi'nin sosyal medyanın yerini alabileceğine inandıklarını ifade etti. Gipi'nin birden fazla dil konuşabilen bir yapay zeka arkadaşı, mobil uygulama olduğunu anlatan Genç, şöyle konuştu:
"Gipi sizi duyabiliyor, anlayabiliyor ve size karşılık veriyor. Sizinle konuşuyor, sohbet ediyor. Gipi sizin ruh haliniz anlar, adapte olur, buna göre cevap verir. Size pozitif destek sağlar. Söylediğiniz detayları, konuşma geçmişinizi hatırlar ve bu detayları sonrasında konuşmalarınızı daha özel kılabilmek için kullanır. Gipi ile konuşurken bir restorandan bahsettiniz ve bu restoranda yediğiniz yemeğin tadını çok beğendiğinizi söylediniz. Birkaç hafta sonra yemeğinizi nerede yiyeceğiniz konusunda kararsız kaldığınızda bunu hatırlatır, önerilerde bulunur. Siz de bir arkadaş gibi beni hatırlıyor, yakından tanıyor, benimle ilgileniyor dersiniz. Asıl amaç da bu."
Uygulamanın dil eğitimi, konuşma pratiği, matematik, politika ya da istenen herhangi bir konuda yardımcı olabilecek seviyede olduğuna işaret eden Genç, uygulamanın çok fazla dil seçeneği bulunduğu için konuşma pratiği için yayın olarak kullanıldığını dile getirdi. Genç, uygulama sayesinde dil pratiğinin çok daha uygun koşullarda ve maliyetle yapılabildiğini, geri bildirimlerle ilerlemenin takip edilebildiğini kaydetti.