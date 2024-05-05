Elazığlı öğrenci uzay yolculuğu resmiyle Türkiye birincisi oldu
Elazığ'da yaşayan 10 yaşındaki Muhammed Mustafa Süner, uzay yolculuğu resmiyle katıldığı yarışmada Türkiye birincisi oldu.
Şehit Mehmet Akpınar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Süner, Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu" temalı resim yarışmasına katıldı.
Süner, at sırtında uzay yolculuğunu anlattığı ve "benim yolculuğum" ismini verdiği resim yaptı. Çizdiği resimle ilde birinci olan Süner, daha sonra 81 ilden gönderilen resimler arasında Türkiye birinciliği elde etti.
Ödülünü 22 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende alan Süner, derecesiyle ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.
Süner, AA muhabirine, resme karşı ilgisinin ana sınıfında başladığını söyledi. Uzayı çok merak ettiğini belirten Süner, "Uzaya çıkmak istiyorum. Önceden bunun imkansız olduğunu düşünüyordum. Alper Gezeravcı'yı televizyonda görünce bunun imkansız olmayacağını anladım." dedi.