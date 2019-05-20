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Samsung Google'ın Huawei kararıyla bir günde 5 milyar dolar kazandı

Samsung Google'ın Huawei kararıyla bir günde 5 milyar dolar kazandı

Huawei'nin akıllı telefon alanındaki en büyük rakibi Koreli Samsung'un hisseleri yüzde 2 yükseldi. Firmanın piyasa değerinde 5 milyar dolarlık artış yaşandı. Huawei'nin telekom altyapısı alanındaki en büyük rakibi Nokia'nın hisselerindeki artış ise sabah saatlerinde yüzde 5'i buldu.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in, Huawei ile işbirliğini askıya alması Çinli şirketin rakiplerinin hisselerinde yükselişe neden oldu. 2018 yılında 292 milyon bu yılın ilk çeyreğinde ise 71.9 milyon adet akıllı telefon satarak küresel pazar lideri olan Koreli Samsung'un hisselerinde yüzde 1.94'lük yükseliş yaşandı.

Bir günde 5 milyar dolar

Böylece  Samsung'un piyasa değeri bir günde 5 milyar dolar artarak 233 milyar dolara ulaştı. Alphabet'in aldığı kararla yeni piyasaya çıkacak Huawei telefonlarından Gmail, Youtube gibi Google uygulamalarına ulaşılamayacak. Ayrıca en güncel Android işletim sistemine erişim olmayacak.

Huawei mart ayında 'B planı' olarak kendi işletim sistemini geliştirdiğini duyursa da tüketicilerin Google'ın son kararıyla beraber başka Android kullanan cihazları tercih etmesi bekleniyor.

Samsung ve 2018 yılında dünya genelinde 206 milyon adet akıllı telefon satan Huawei'nin ardından en çok akıllı telefon satan şirketler Xiaomi ve Oppo olarak sıralanıyor. Ancak bu iki şirket de Çinli olduğu için topun ağzında bulunuyor. Dolayısıyla Koreli Samsung Android işletim sistemli yeni bir telefon almak isteyen tüketiciler için şu anda 'güvenli liman' haline geldi. Bu durumun 2019 yılı üçüncü çeyrek satış rakamlarına yansıması bekleniyor.

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