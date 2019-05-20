Marcao'dan olay paylaşım: Korkaksın

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray'ın kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenip 22. şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 90 dakika forma giyen Brezilyalı stoper Marcao, maçtan sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından dünkü maçta Riad Bajić ile tartıştığı bir anın fotoğrafını koyan Marcao, açıklama kısmına ise "Korkaksın" yazdı.