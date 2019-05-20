Ünlü solist sahnede hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi

Ünlü solist sahnede hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi

Los Del Fuego müzik grubunun solisti Juan Carlos Mascheroni, Arjantin'de sahne öldü.

Ünlü solist sahnede hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi - Sayfa 1

'Los Del Fuego' ismindeki müzik grubunun solisti, Arjantin'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirdi. Solist Juan Carlos Mascheroni'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Solistin sendeleyerek yere düştüğü anlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

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Ünlü solist sahnede hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi - Sayfa 2

Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te meydana geldi. Los Del Fuego isimli müzik grubunun solisti Juan Carlos Mascheroni, sahne aldığı sırada aniden yere yığıldı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, solistin sendeleyerek yere düştüğü görüntülendi.

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Ünlü solist sahnede hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi - Sayfa 3

Yerel medya, 59 yaşındaki solistin kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini duyurdu. 

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Ünlü solist sahnede hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi - Sayfa 4

O anlar kameralara böyle yansıdı...

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