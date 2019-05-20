Ünlü solist sahnede hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi
Los Del Fuego müzik grubunun solisti Juan Carlos Mascheroni, Arjantin'de sahne öldü.
'Los Del Fuego' ismindeki müzik grubunun solisti, Arjantin'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirdi. Solist Juan Carlos Mascheroni'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Solistin sendeleyerek yere düştüğü anlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi.
15
Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te meydana geldi. Los Del Fuego isimli müzik grubunun solisti Juan Carlos Mascheroni, sahne aldığı sırada aniden yere yığıldı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, solistin sendeleyerek yere düştüğü görüntülendi.
25
Yerel medya, 59 yaşındaki solistin kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini duyurdu.
35
O anlar kameralara böyle yansıdı...
45