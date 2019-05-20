Galatasaray'da 4 transfer birden
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da 4 transfer kesinleşti. İşte kadroya katılacak o isimler...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transferde de gözleri üzerine çevirecek. Gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın transfer gündemi de yoğun geçecek.
Cimbom'la hesabı yarım kalan Ribery'nin Galatasaray'a dönüşü de büyük bir ihtimal olarak görülüyor. Tarafların ocak ayında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi. Yıldız oyuncu, Türkiye Kupası zaferi yaşadığı Galatasaray'dan olaylı biçimde ayrılmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Ryan Babel, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Gelen bilgilere göre, sezon sonunda sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bedelsiz olarak geleceği için 2.2 milyon euro da imza parası ödenecek.
Sağ beke Mariano'nun alternatifi olacak bir oyuncu arayan yönetime Fatih Terim, Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas'ın alınmasını istedi. Galatasaray'ın gelecek hafta 28 yaşındaki Sambacı'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Katalan kulübüne başvuracağı belirtildi.