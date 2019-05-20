Galatasaray'da 4 transfer birden

Sabah'ta yer alan habere göre; Ryan Babel, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Gelen bilgilere göre, sezon sonunda sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bedelsiz olarak geleceği için 2.2 milyon euro da imza parası ödenecek.