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Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili harekete geçti!

Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili harekete geçti!

AK Parti'li Nurettin Canikli Türkiye'yi sarsan Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili meclis araştırması talebinde bulundu.

Türkiye'yi yasa boğan ve daha net şekilde çözülemeyen minik Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili AK Parti'li Nurettin Canikli harekete geçti.

Sır perdesi aralanmadı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı halde bulunan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünün üzerindeki sır perdesi aradan geçen zaman zarfına rağmen aralanmadı.

“Kızım intihar etmedi"

“Kaza mı yoksa intihar mı?” sorusu akıllara gelirken baba Şaban Vatan, “Kızım intihar etmedi, otopsi raporunda da araba çarpması sebebiyle öldüğü açıkça raporlandı. Bunu, birileri kendi çıkarları için örtbas edip intihar süsü verdi ancak Allah müsaade etmeyecek.” demişti.

"Hazırım"

Acılı babanın isim vererek AK Parti’li Nurettin Canikli suçlamış Canikli ise “Soruşturmanın yapılabilmesi için dokunulmazlığımın kaldırılması gerekiyorsa ona da hazırım” demişti.

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