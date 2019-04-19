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Fenerbahçe'de Ryan Babel bombası! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'de Ryan Babel bombası! Teklif yapıldı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Damien Comolli’den Ryan Babel’in transfer edilmesini istedi.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Fenerbahçe'de sarı-lacivertli yönetim teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket ederken gündeme tanıdık bir isim geldi.

İlk temas kuruldu
Ersun Yanal, Damien Comolli’den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Ryan Babel’in transfer edilmesini istedi. Sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.

Yıllık 2 milyon euro
Fenerbahçe’nin teklifi, Babel'e transfer teklifi yıllık 2 milyon Euro + İmza parası olacak. Sözlü görüşmenin resmi teklife dönüşmesi için Başkan Ali Koç’un onayı bekleniyor.

Bedavaya gelecek
Fulham'ın Premier Lig'den düşmesinin kesinleşmesi ve futbolcunun bonservisinin elinde olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

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