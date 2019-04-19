Ebru Gündeş, Nusret'e gönderme yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya üzerinden paylaştığı 'saltbea' fotoğrafıyla Nusret'e gönderme yaptı.

Türk müziğinin güçlü kadın vokali Ebru Gündeş, aktif kullandığı Instagram hesabı üzerinden dikkat çekici paylaşım yaptı. Gündeş, çocukluk yıllarından bir kare paylaştı.

"Tarihteki ilk saltbea"

Fotoğrafta bir eli yukarıda olduğu görülen Ebru Gündeş, bu hareketiyle Nusr-et restoranlarının sahibi olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan bir otel alarak gündem olan Nusret'le özdeşleşen tuz dökme saltbea hareketine gönderme yaparak; "İşte tarihteki ilk saltbea" notunu düştü. Ebru Gündeş'in bu paylaşımı kısa sürede 100 bin beğeniyi geçti.

"Minik Nusret"

Yaklaşık 2 bin yorum alan fotoğrafa, sevilen şarkıcının takipçileri tarafından; "Hiç değişmemiş aynı surat, çok tatlısın, minik nusret, Nusret senden görmüş bence, o güzel gülüşün hiç değişmemiş" gibi yorumlar yapıldı.