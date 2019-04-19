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Türkiye'yi sarsan bombalı saldırıya ceza yağdı!

Türkiye'yi sarsan bombalı saldırıya ceza yağdı!

KAYSERİ’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba saldırısı davasında mahkeme terör saldırısının iki numaralı sanığına 16 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez ayrı ayrı 20 yıl hapis cezası verdi.

17 Aralık 2016’da terörist Kasım Yıldırımçakar bomba yüklü, sahte olarak düzenlenmiş 71 EU 595 plaka araç ile Adana’dan Kayseri’ye gitti.

Bomba yüklü aracı patlattı

17 Aralık’ta 08.48 sıralarında Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist Yıldırımçakar, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak bomba yüklü aracı patlattı.

38 AB 180 plakalı özel halk otobüsü içerisinde bulunan 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı.

Ceza yağdı

3’ü firari 21 sanık hakkında ’devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak’, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ’15 kez kasten adam öldürme’, ’54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan dava açıldı.

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