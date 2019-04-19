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Hırsızların savunması pes dedirtti!

Hırsızların savunması pes dedirtti!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli ikametlerden hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR'de meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen G.İ., E.İ. ve N.İ. isimli şahıslar dün polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

''FETÖ'cü mü çekiyorsun?''

Gözaltına alınan 3 şüpheli kadın, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri nezaretinde adliyeye getirildi. Bu esnada kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheliler yüzlerini kapatarak 'FETÖ'cü mü çekiyorsun' diyerek çıkıştılar. 

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