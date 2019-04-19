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Terim rotasyona gidiyor! 4 isim değişecek

Terim rotasyona gidiyor! 4 isim değişecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1'lik Fenerbahçe derbisinde maça ilk 11'de başlayan bazı oyuncuları kulübeye çekmeyi planlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, derbiden istediği sonucu alamayan ve kalan haftalarda puan kaybına tahammülü kalmayan Galatasaray'da üç oyuncunun kulübeye çekilmesi beklenirken Henry Onyekuru da cezası nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Fatih Terim, Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi kenara çekmeyi planlarken formayı Yunan golcü Kostas Mitroglou'ya vermeyi düşünüyor.

Öte yandan Marcao'nun cezasının tamamlanmasıyla birlikte Brezilyalı futbolcu formasına kavuşurken derbide görev yapan Semih Kaya tekrar kulübeye çekilecek.

Terim, sakatlıktan sonra şans bulamayan Yuto Nagatomo'ya da formasını geri verecek. Derbide sol bek pozisyonunda Martin Linnes görev yapmıştı. Öte yandan Kayserispor karşısında cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan Henry Onyekuru'nun yerine de Fatih Terim'in Emre Akbaba'ya şans vereceği konuşuluyor.

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