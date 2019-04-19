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CHP'li başkanların İBB'deki toplantısına AK Parti detayı damga vurdu!

CHP'li başkanların İBB'deki toplantısına AK Parti detayı damga vurdu!

Ekrem İmamoğlu'nun, İBB binasında bir araya geldiği CHP'li belediye başkanları ve meclis üyelerinin toplantı salonunda AK Parti sıralarında oturması dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem imamoğlu, ikinci mesai gününde saraçhane'deki İBB binasında aralarında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de aralarında yer aldığı CHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

"Canla başla hizmet etmek için hazırız"

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'li isimlerle gerçekleştirdiği bu toplantıyı sosyal medya hesabı üzerinden de duyurdu. Ekrem İmaMoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile bir araya geldik. Hepimiz, tüm bilgi, birikim ve samimiyetimizle 16 Milyon İstanbulluya canla başla hizmet etmek için hazırız. 

İmamoğlu'nun ilgili tweeti şöyle:

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