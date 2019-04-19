Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kaybeden iki ismi bakın ne yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla AK Parti Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla atamalar gerçekleşti.

İki isme de bakan yarımcılığı görevi

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan ancak seçimi kazanamayan AK Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanırken, Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ise Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.