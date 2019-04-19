Süleyman Özışık'ın AK Parti'ye yakın medya yazısı konuşuluyor

31 Mart yerel seçim sonuçları siyaseti olduğu kadar medyayı da sarstı. Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın AK Parti'ye yakın medyayı kaleme aldığı bugünkü yazısı konuşuluyor. Özşık, "Acı ama gerçek olan şu ki bugün bizim mahallenin medyasının bir Sözcü kadar Cumhuriyet kadar etki gücü yok!" dedi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'ye yakın medyaya yönelik en sert eleştirilerden biri Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'tan geldi.

Özışık, "Bizim mahallenin medyası…" başlığıyla yayımlanan yazısında Erdoğan adına ama Erdoğan'ın haberi olmadan medyayı kendilerine göre dizayn etmeye çalışan gazetecilerin, söz dinlemeyenleri televizyon ekranlarından "Paralelci" ya da "FETÖ'cü" ilan ettiğini anlattı.

Onların sayesinde AK Parti medyası içinde sözünün itibarı olan isimlerin harcanıp gittiğini savunan yazar, parti içinde birilerinin yaptığı yanlışların üzerini örtmeyi marifet olarak gördüklerini yazdı. Özışık, seçim sürecindeki yanlışları ve medyanın neden etkili olamadığını böyle dile getirdi:

Kendi dava arkadaşının sesini kısmayı, ona iftira atmayı marifet sanıyor

"CHP'ye vuracağız" derken Ekrem İmamoğlu gibi ismi cismi bilinmeyen bir adamı kahramanlaştırdılar. "Suçüstü yakaladık" dedikleri Mansur Yavaş gibi bir adamı kamuoyunun gözünde mağdur duruma düşürdüler.

Acı ama gerçek olan şu ki bugün bizim mahallenin medyasının bir Sözcü kadar Cumhuriyet kadar etki gücü yok! Bizim hiçbir yazarımızın Yılmaz Özdil kadar, Uğur Dündar kadar, Bekir Coşkun veya Emin Çölaşan kadar itibarı yok!

Bu gazeteler ya da bu yazarlar çok mu matah isimler? Değil elbette. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. “Onların sesi daha gür, daha güçlü çıkıyor” diyorum. Çünkü onlar, kendi adamlarını daha yukarı çıkarmak için çırpınırken, bizim mahallenin medya mensupları birbirinin paçasından tutup aşağı çekmeyi, kendi dava arkadaşının sesini kısmayı, ona iftira atmayı marifet sanıyor. "

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı