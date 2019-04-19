Bir asırdır hayalini kurduğu Kapadokya'da 113. yaşını kutladı

Nevşehir'in Kapadokya bölgesine tatile gelen Brezilyalı turist Cacıla Marılıa Do Nascımento, 113. doğum gününü kutladı ve bölgeyi keşfe çıktı. Enerjisiyle kendisine hayran bırakan turist, "Tanrı'ya binlerce şükrediyorum ki buraları görmeme izin verdi" dedi.

Brezilya'nın Amazonas eyaletinin Manaus şehrinde 1906 yılında doğan Cacıla Marılıa Do Nascımento, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde 113. yaşını kutladı. Bir asır hayalini kurduğu bölgeye yeni gitme fırsatı bulan turistin mutluluğu gözlerinden okundu.

Enerjisiyle gençlere taş çıkarttı

Yeni yaş kutlamasının ardından Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılan Nascımento, peribacalarını kuşbakışı izleyerek buranın fantastik bir yer olduğunu belirtti.

Bitmeyen enerjisi ve yaşam tutkusuyla kendisine hayran bırakan turist, "Kapadokya o kadar inanılmaz bir yer ki ancak Tanrı bu şekilde yaratmış olabilir. Ve Tanrı'ya binlerce şükrediyorum ki benim buraları görmeme izin verdi. Tanrı'dan hep istedim buraya gelmeyi ama yapabileceğimi hiç sanmıyordum. Ama sonunda buraya gelebildim. Hiçbir zaman böyle bir şeyi aklıma bile getiremezdim. 113 yaşıma geleceğim ve 113. yaşımı Kapadokya'da kutlayacağım. Gerçekten bu inanılmaz bir şey. Tanrıya çok teşekkür ediyorum bunu bana bahşettiği için. 113. yaşımı Kapadokya'da kutladığım için inanılmaz mutluyum" dedi.