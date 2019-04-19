HABER /  YEREL

Bir asırdır hayalini kurduğu Kapadokya'da 113. yaşını kutladı

İhlas Haber Ajansı
Bir asırdır hayalini kurduğu Kapadokya'da 113. yaşını kutladı

Nevşehir'in Kapadokya bölgesine tatile gelen Brezilyalı turist Cacıla Marılıa Do Nascımento, 113. doğum gününü kutladı ve bölgeyi keşfe çıktı. Enerjisiyle kendisine hayran bırakan turist, "Tanrı'ya binlerce şükrediyorum ki buraları görmeme izin verdi" dedi.

Brezilya'nın Amazonas eyaletinin Manaus şehrinde 1906 yılında doğan Cacıla Marılıa Do Nascımento, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde 113. yaşını kutladı. Bir asır hayalini kurduğu bölgeye yeni gitme fırsatı bulan turistin mutluluğu gözlerinden okundu. 

Enerjisiyle gençlere taş çıkarttı

Yeni yaş kutlamasının ardından Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılan Nascımento, peribacalarını kuşbakışı izleyerek buranın fantastik bir yer olduğunu belirtti.

Bitmeyen enerjisi ve yaşam tutkusuyla kendisine hayran bırakan turist, "Kapadokya o kadar inanılmaz bir yer ki ancak Tanrı bu şekilde yaratmış olabilir. Ve Tanrı'ya binlerce şükrediyorum ki benim buraları görmeme izin verdi. Tanrı'dan hep istedim buraya gelmeyi ama yapabileceğimi hiç sanmıyordum. Ama sonunda buraya gelebildim. Hiçbir zaman böyle bir şeyi aklıma bile getiremezdim. 113 yaşıma geleceğim ve 113. yaşımı Kapadokya'da kutlayacağım. Gerçekten bu inanılmaz bir şey. Tanrıya çok teşekkür ediyorum bunu bana bahşettiği için. 113. yaşımı Kapadokya'da kutladığım için inanılmaz mutluyum" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Monreal maç oynanırken tuvalete gitti dalga konusu oldu
Monreal maç oynanırken tuvalete gitti dalga konusu oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına dikkat çeken mektup!
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına dikkat çeken mektup!
Yok böyle olay! Yanlışlıkla iktidar partisine oy verince parmağını kesti
Yok böyle olay! Yanlışlıkla iktidar partisine oy verince parmağını kesti
Instagram kullanıcıları şokta milyonlarca şifre...
Instagram kullanıcıları şokta milyonlarca şifre...
Al Ahli'den Josef de Souza açıklaması
Al Ahli'den Josef de Souza açıklaması
Ekrem İmamoğlu eskiden biber gazı yemiş
Ekrem İmamoğlu eskiden biber gazı yemiş
ÖNCEKİ HABERLER
Mart ayında kurulan şirket oranı 5,42 arttı
Mart ayında kurulan şirket oranı 5,42 arttı
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl niyet edilerek kılınır?
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl niyet edilerek kılınır?
Işın Karaca kaç yaşında kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Işın Karaca kaç yaşında kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Burun eğriliği horlamaya ve uyku apnesine sebep oluyor
Burun eğriliği horlamaya ve uyku apnesine sebep oluyor
Kışın aldığınız kilolar kolay gitmiyorsa bunları deneyin!
Kışın aldığınız kilolar kolay gitmiyorsa bunları deneyin!
İki erkekle yatağa girmek istemeyince reyting rekortmeni diziden kovuldu
İki erkekle yatağa girmek istemeyince reyting rekortmeni diziden kovuldu
Süleyman Özışık AK Parti'ye yakın medyayı yerden yere vurdu
Süleyman Özışık AK Parti'ye yakın medyayı yerden yere vurdu
Berat Kandili 2 veya 100 rekatlık namazı nasıl niyet edilerek kılınır
Berat Kandili 2 veya 100 rekatlık namazı nasıl niyet edilerek kılınır
Yorumlar