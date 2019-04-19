HABER /  FENERBAHÇE

Deivid: Fenerbahçe için futbolcu izliyorum

Deivid: Fenerbahçe için futbolcu izliyorum

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Deivid de Souza, "F.Bahçe ile iletişimim hiç kesilmedi. Bazı oyuncuların transferi konusunda birlikte çalıştık, çalışıyoruz.'' dedi.

2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye'de kaldığı süreçte sarılacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Deivid, ülkesi Brezilya'da verdiği bir röportajda Fenerbahçe'yle ilgili konuştu.

Fenerbahçe için oyuncu bakıyor
Universo Online'a röportaj veren 39 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe ile olan ilişkisinin devam ettiğini belirterek, ''Fenerbahçe'yle aramızdaki ilişki hiç kesilmedi. Bazı transferlerde Fenerbahçe ile birlikte çalışıyoruz. Burada bazı oyuncuları takip ediyorum. Onlarla beraber olduğum için mutluyum'' dedi.

Chelsea'ye attığı şık gol hafızalarda
Deivid, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı ve Chelsea'ye elendiği 2007-08 sezonunda İngiliz devine attığı şık golle hatırlanıyor.

Daha önce Flamengo'da antrenörlük yapan Brezilyalı, akabinde antrenör olarak başladığı Cruzeiro'da kısa bir süre teknik adamlık yaptı ve son olarak da 2016-17 sezonunda Criciuma'yı çalıştırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İSTANBUL'da organ tacirliği yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı
İSTANBUL'da organ tacirliği yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı
Fatih Altaylı'dan bomba "mazbata" açıklaması: 'Böyle diktatör nerede gördünüz' diyebilir
Fatih Altaylı'dan bomba "mazbata" açıklaması: 'Böyle diktatör nerede gördünüz' diyebilir
Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı istiyor! Çılgın rakama bakın
Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı istiyor! Çılgın rakama bakın
Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Anadolu Ajansı'nın denetimi İletişim Başkanlığı'na verildi
Anadolu Ajansı'nın denetimi İletişim Başkanlığı'na verildi
İtalyanlar Eljif Elmas için geliyor
İtalyanlar Eljif Elmas için geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Güvenli liman altın düşüşe geçti
Güvenli liman altın düşüşe geçti
Berat kandili ne demek bu gece neler oldu berat gecesi faziletleri
Berat kandili ne demek bu gece neler oldu berat gecesi faziletleri
Savaşçı 71. bölüm fragmanı
Savaşçı 71. bölüm fragmanı
Sedat Doğan kimdir nereli Işın Karaca'nın eşi neden Brezilya'dan gelmiyor?
Sedat Doğan kimdir nereli Işın Karaca'nın eşi neden Brezilya'dan gelmiyor?
Beşiktaş'tan Kerem Demirbay atağı
Beşiktaş'tan Kerem Demirbay atağı
Çarpışma 19. bölüm ilk sahne
Çarpışma 19. bölüm ilk sahne
Şükriye Tutkun kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Şükriye Tutkun kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl niyet edilerek kılınır?
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl niyet edilerek kılınır?
Yorumlar