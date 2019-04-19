Deivid: Fenerbahçe için futbolcu izliyorum

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Deivid de Souza, "F.Bahçe ile iletişimim hiç kesilmedi. Bazı oyuncuların transferi konusunda birlikte çalıştık, çalışıyoruz.'' dedi.

2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye'de kaldığı süreçte sarılacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Deivid, ülkesi Brezilya'da verdiği bir röportajda Fenerbahçe'yle ilgili konuştu.

Fenerbahçe için oyuncu bakıyor

Universo Online'a röportaj veren 39 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe ile olan ilişkisinin devam ettiğini belirterek, ''Fenerbahçe'yle aramızdaki ilişki hiç kesilmedi. Bazı transferlerde Fenerbahçe ile birlikte çalışıyoruz. Burada bazı oyuncuları takip ediyorum. Onlarla beraber olduğum için mutluyum'' dedi.

Chelsea'ye attığı şık gol hafızalarda

Deivid, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı ve Chelsea'ye elendiği 2007-08 sezonunda İngiliz devine attığı şık golle hatırlanıyor.

Daha önce Flamengo'da antrenörlük yapan Brezilyalı, akabinde antrenör olarak başladığı Cruzeiro'da kısa bir süre teknik adamlık yaptı ve son olarak da 2016-17 sezonunda Criciuma'yı çalıştırdı.