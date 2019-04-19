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Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Talimat verdim pahalı satışı önleyeceğiz” çıkışıyla ilgili konuşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında gıda fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

Palandöken, “Vatandaş tedirgin olmasın. Tanzim satışları artık esnaf yapacak. Fiyat istikrarı sağlanacak” diye konuştu.

Ramazan ayında fiyatların düşecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sebze meyve fiyatları konusunda gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fiyatların düşünülmesi konusunda kararlı olduğunu söyleyen Palandöken, Ramazan ayında fiyatların düşeceğini belirtti. Aralarında Palandöken’in de bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü.

"Başkan bu konuda kararlı"

“Sayın Başkan bu konuda kararlı” diyen Palandöken şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız, vatandaşın pahalıya ürün satın almasına, üreticinin de malını değerinin çok altında satmasına kimsenin hakkı olmadığını söyledi. 2 milyon esnaf sanatkarın sahada en ücra köşede vatandaşa uygun fiyata ürünleri ulaştırabilecek. Tüm gıda maddelerini, kooperatifiler aracılığı ile esnaf satacak. Bu piyasada istikrarı sağlayacak.

"Piyasa istenilen ölçekte rahat edemedi"

Fiyat istikrarına vurgu yapan Palandöken, “Önümüz Ramazan. Fiyatların gerilediğini izleyebileceğimiz bir mevsim olacak. Bu sene maalesef bir şansızlık oldu. Seraların bir bölümü sel altında kaldı. Tabi bu arada fırsatçıların da önünün kesilmesi için de tanzim satış devreye girdi ama piyasa istenilen ölçekte rahat edemedi” dedi.

Yeni düzenleme yolda

Meclis açılır açılmaz, önümüzdeki haftadan sonra Hâl Yasası, Perakende Yasası gibi düzenlemeler için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini’ aktaran Palandöken, vatandaşın tedirgin olmamasını, fiyat artışlarının nereden nasıl kaynaklandığının bilindiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınacak önlemlerle ilgili olarak sözlerini özetleyen Palandöken şöyle konuştu: Bu tür fiyatlarda hareketlilik sağlayanlarla ilgili mücadele edilecek.

Hem kanunen hem piyasa düzeni içinde bu mücadele yapılacak. Vatandaşın tedirgin olmasına gerek kalmadığını söyleyebilirim. Tanzim satışları artık esnaf yapacak. Fiyat istikrarını sağlanacak.

 

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