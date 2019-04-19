EYÜP SULTAN'da evin çatısında çıkan yangın, ev sahibine feryat ettirdi

Eyüp Sultan'da bulunan bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kiracı hafif yaralanırken, evinin alev alev yandığını gören ev sahibi ise feryat etti.

Son zamanlarda artan yangın olaylarına bir yenisi daha eklendi. Eyüp Sultan'ın Yeşilpınar Mahallesi Çay Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay, dün gece saat 01.20 sularında meydana geldi.

Alevlerin bir anda tüm çatıyı sarmasıyla panik yaşayan apartman sakinleri hemen binadan uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının daha büyük felakete yol açmasına engel olarak kısa sürede çatıya müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı.

Mahallelileri sokağa döken yangında evin kiracısı olduğu öğrenilen kişi koşarak binaya girmeye çalıştı. Yetkililer tarafından olay yerinden uzaklaştırılan kiracı dumandan etkilenerek hafif yaralanırken ev sahibi ise manzara karşısında büyük şok yaşayarak feryat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.