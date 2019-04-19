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Cenk Tosun'a İtalya'dan talip var

Cenk Tosun'a İtalya'dan talip var

Everton'da forma giyen Cenk Tosun için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından şimdide Fiorentina kancayı taktı.

Fiorentina Cenk'i kiralamak istiyor
BeIN Sports'un İtalyan basınına dayandırdığı haberine göre İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekiplerinden Fiorentina gözünü milli yıldıza dikti. Mor Menekşeler, Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan milli yıldız için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. 

Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı
Cenk Tosun'un transferi için Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un devreye girdiği ancak konuyla ilgili kulübüyle görüşme yapan Cenk'in, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur." sözleriyle bu teklife kapılarını kapattığı iddia edilmişti.

22,5 milyon Euro'ye tranfser olmuştu
Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz sezon devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın 22,5 milyon Euro bedelle transfer ettiği milli golcü Cenk Tosun bu sezon Everton'da çıktığı 27 maçın sadece 10'unda ilk 11'de başladı. 

Bu maçlarda 3 gol atabilen 27 yaşındaki oyuncunun ismi son günlerde sıkça transfer haberlerinin içinde yer aldı. 

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