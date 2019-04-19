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İmamoğlu'nun ilk talimatına tepki geldi: Hapis cezasını gerektiren bir suç

İmamoğlu'nun ilk talimatına tepki geldi: Hapis cezasını gerektiren bir suç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki müfettişi ve uzman üç kişiyi, tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından ilk imzasını attı. Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "İmamoğlu hapis cezasını gerektiren bir suç işlemiştir" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu belediye iştiraklerinin rutin görevlerini sürdürmesini isterken, ikinci bir emre kadar bu kapsamın dışında kalan 'ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrımenkul kiralama, alış ve satış' benzeri tüm işlemleri durdurdu.

Veri tabanında inceleme

İmamoğlu, İBB'deki belediye iştiraklerinin rutin görevlerini sürdürmesini isterken, ikinci bir emre kadar bu kapsamın dışında kalan; "ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrımenkul kiralama, alış ve satış" benzeri tüm işler ve işlemleri durdurdu.

Elektronik veri tabanında inceleme yapılacak

İmamoğlu, İBB'nin tüm kayıtlarını incelemek üzere, Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile üç uzmanı görevlendirdi. Bu görevlendirme kapsamında belediyenin elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapılacak.

"Hapis cezası gerektiren suç işlemiştir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilk tepki AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, "Belediye dışından görevlendirilecek kişilere 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini kopyalama yetkisi veren @ekrem_imamoglu 6698 Sy Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal etmiş, TCK'nın 135 ila 140.maddeleri gereğince hapis cezasını gerektiren bir suç işlemiştir."

İşte İmamoğlu'nun ilgili talimatı:

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