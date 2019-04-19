Abdurrahman Dilipak uyardı başınıza bela olur

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için AK Parti'ye çağrı yaptı. Dilipak "Onu görevden alırsanız, partisi ona sahip çıkar, saldırırlar, İmamoğlu AK Parti’nin başına bela olur ve bir takım yolsuzluk dosyaları açılır ki, ortalık çamur deryasına döner" dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, tartışmalı geçen İstanbul seçimleriyle ilgili AK Parti'ye uyarılarda bulundu.

İmamoğlu AK Parti’nin başına bela olur

"Ve İmamoğlu" başlıklı köşesinde Dilipak, karşı tarafı suçlu göstermekten ziyade ‘Biz nerede yanlış yaptık’ deseler ne iyi ederler." diye yazdı. AK Parti'nin seçimlerin iptali ve yenilenmesi için yaptığı başvuruya değinen yazar, yazısını böyle tamamlıyor:

"Dün İBB seçimini kazanan bir belediye başkanı idi. Bugün yaşanan süreçten sonra mazbatasını alırken zafer kazanır gibi aldı. Yarın seçim yenilenir ve yine kazanırsa CHP’de liderliğe giden yol açılır. Mazbatası iptal edilir ve tekrar seçilemezse, dün yaşanan sayım tartışması tekrar yaşanır ve İmamoğlu ‘mağdur’ olarak görülür ve yine öne çıkar. İmamoğlu seçim kazanan biri olarak, orada oturursa CHP’de yıldızı parlar. Kılıçdaroğlu’na rakip olur ve partisi yönetimin başını ağrıtır. Sonra bir açığını yakalarsanız görevden alırsınız, kimse de size ses çıkartmaz, partisi de sahip çık(a)maz.

Ama onu görevden alırsanız, partisi ona sahip çıkar, saldırırlar, İmamoğlu AK Parti’nin başına bela olur ve bir takım yolsuzluk dosyaları açılır ki, ortalık çamur deryasına döner. İmamoğlu’nun ilk mesajlarının satır aralarında aba altından sopa gösterimi vardı sanki. ‘Deme derim ha’ der gibi idi. Yani, bir ‘günah dengesi’nden söz eder gibi idi. İmamoğlu geçmiş dönemdeki işleri hakkında kendisinden hesap sorulmasın diye, İBB dosyalarından işine yarayacak bir şeyler bulmaya çalışacaktır.

Bu iş adamlarına da güvenmeyin. Onlar için ‘gelen ağam, giden paşam.’ Mühür kimdeyse onların aşkı onadır. Onların satmayacakları kimse yoktur."

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı