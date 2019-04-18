G.Saray'dan Gümüşdağ için sert açıklama!

Galatasaray Kulübü, resmi sitesinden Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı hedef alan 'Her durumdan kendine vazife çıkaran şahıs hakkında' başlığıyla sert bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

İkinci Başkanımızın, VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dair sözleri üzerine, bir Futbol Kulübü Başkanı talihsiz beyanatlarda bulunmuştur. Hiçbir kulüp ve kişi hedef alınmamasına karşın bu açıklamaları üzerine alan bu zat, Federasyon adına konuşma yetkisini nereden bulmuştur ve hangi sıfatla VAR kayıtlarının açıklanamayacağını söylemiştir, merak etmekteyiz. Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbolu ailesini, Yayıncı Kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz.

Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beylerbeyi Tesisleri'nin açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "VAR kayıtları IFAB kuralları gereğince paylaşılamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Gümüşdağ ne demişti?

VAR kayıtları IFAB kurallarına göre kulüplerle paylaşılamaz. TFF'ye bunları paylaşıp paylaşmadıklarını sorduk. Paylaşmadık cevabını aldık. Hukuk dışı yönden elde edildiyse bilmiyoruz. Biz yıllardır şampiyonluk yarışı yapıyoruz ama hiçbir kulübü bu ithamla suçlamadık.

"VAR çalışmadığı için bizim golümüz verilmedi"

Galatasaray 7,5 dakikalık video yapmış. 7,5 dakikalık bir video yapmışlar, normalde 1 dakikayı geçemezler. Biz de video yapsak, 9 dakikayı bulur. Beşiktaş'ınki 10 dakika olur, Fenerbahçe'ninki 8 dakika olur. Bizim Fenerbahçe maçımızda VAR'ın çalışmaması sebebiyle golümüz verilmedi. Maçtan sonra çıkıp 'Allah'a havale ediyorum. Oyuncumuz içeride ağlıyor' dedim. Başka bir şey demedik.

Şampiyon olamazsak tebrik etmesini biliriz. Geçen yıl da yaptığım gibi başkanından hocasına kadar tebrik etmesini biliriz.