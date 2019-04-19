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AK Partili Özdağ'dan bomba seçim yorumu

AK Partili Özdağ'dan bomba seçim yorumu

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda yanıldığını ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ülkenin gerçeklerinden uzak olduğunu gösterdiğini ileri süren Özdağ, sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Özdağ, twitter adresinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Referandumda kendisinin de "evet" dediğini; ancak yanıldığını söyleyen Özdağ, devletin tarafsız olması gerektiğini aksi takdirde ülkenin parçanabileceği uyarısında bulundu.

İşte Özdağ'ın o paylaşımları:

"Ülke ve millet menfaatlerini parti, şahıs grup menfaatlerinden önde tutuyorsanız vatanseversinizdir. Kul hakkına riayet etmiş, siyaseti ticarete çevirmemişseniz dindarsınız demektir. Çoluk çocuğunuzu devlete musallat etmemişseniz dindarsınız demektir.

Devlet malını 80 milyonun hakkı var titizliği ile korumuşsanız dindarsınız demektir. Önemli olan herhangi bir partiye mensubiyet değil bu meziyetlere sahip olmaktır.

Usülsüz ihale yapan, devlet malına ganimet malı gibi çullanan, eş dost, akraba, yandaş, partili ayırımı yapan, siyaseti din haline getiren, yalan söyleyen, iftira atan hangi partiden olursa olsun dinle münasebetini sıfırlamış demektir.

CB makamı bir partiyi değil tüm milleti temsil etmelidir. Vatandaşlarını partisine göre ayırmamalıdır. Toplumsal barışın bir sigortası gibi işlev görmelidir. Taraf olan bir makam toplumu uzlaştırma, barıştırma şansını kaybeder.

CB sistemi de demokrasi içinde bir alternatiftir ama partili cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Bizim gibi derin ayrılıklar yaşayan ülkelerde devletin tarafsızlığını kaybetmesi( çünkü CB makamı devleti temsil eder) ülkeyi felakete götürür.

Seçimin Sonuçlarına itiraz hukuki ve demokratik bir imkandır, ancak o sonuçlara saygı göstermemek başka bir şeydir. Çünkü seçim kazanmak için sadece bir oy fazlası kafidir.

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