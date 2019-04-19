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Erdoğan ve İmamoğlu arasında ilk temas

Erdoğan ve İmamoğlu arasında ilk temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a giden Erdoğan'ı havalimanında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı karşılama protokolünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Ekrem İmamoğlu'na ilk mesai gününde "Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusu yöneltilmişti. İmamoğlu da, "Benim görevim neyse onu yaparım. Fırsatımız varsa kucaklaşırız" diye cevap vermişti.

Uçağı Atatürk Havalimanı'na inen Erdoğan'ı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna gitti.

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