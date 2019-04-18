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Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu sınıfta kaldı

Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu sınıfta kaldı

Yurtdışında ön sipariş ile telefonu deneyen gazeteciler sosyal medya hesaplarından Samsung'un katlanabilir telefonunun 1 - 2 gün içinde bozulduğunu duyurdular.

Güney Koreli Samsung'un ön siparişlere açtığı katlanabilir ekranlı Galaxy Fold'un ekran arızası yaşadığı öğrenildi. Telefonu test edenler, bir iki günlük kullanımın ardından ekranın bozulduğu yönünde şikayetlerde bulundu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Güney Koreli Samsung’un yurtdışında ön sipariş almaya başladığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold ile ilgili sorunlar gelmeye başladı.

Cihazın katlanabilir ekranıyla ilgili yaşanan ilk sorunlar, teknoloji yayını The Verge’ün yanısıra CNBC ve Bloomberg gibi kuruluşların editörlerinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Bloomberg’ün uygulama ve cihaz editörü Mark Gurman, “İncelemesini yaptığım Galaxy Fold’un ekranı ilk iki gün içinde bozuldu ve tamamen kullanılamaz duruma geldi” derken, CNBC’nin editörü Steve Kovach ise bir günlük kullanımının ardından cihazın ekranının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

CNBC'den Told Haseltn da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda telefonunun ekranının yanıp söndüğü ifade etti.

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