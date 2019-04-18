HDP'nin KHK'lı adaylar başvurusuna YSK'dan kritik karar!

YSK, HDP'nin seçimi kazanan KHK'lı adaylarla ilgili olağanüstü itirazını reddetti.

Bu karar sonrası KHK'lı isimlere mazbata verilmemesine dair karar kesinleşmiş oldu.

YSK, olağanüstü itirazları görüşüyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşüyor. HDP'nin seçimi kazanan KHK'lı adaylarla ilgili olağanüstü başvurusunu reddetti.