HDP'nin KHK'lı adaylar başvurusuna YSK'dan kritik karar!
YSK, HDP'nin seçimi kazanan KHK'lı adaylarla ilgili olağanüstü itirazını reddetti.
Bu karar sonrası KHK'lı isimlere mazbata verilmemesine dair karar kesinleşmiş oldu.
YSK, olağanüstü itirazları görüşüyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşüyor. HDP'nin seçimi kazanan KHK'lı adaylarla ilgili olağanüstü başvurusunu reddetti.
Mazbata ikinci sıradaki adaylara verildi
YSK, KHK’lı belediye başkanlarının mazbata alamayacaklara hükmetmiş, karar nedeniyle KHK’lı adayların kazandığı belediyelerde mazbata seçimde ikinci sıradaki adaylara verilmişti. Bunun üzerine harekete geçen HDP, YSK'ya olağanüstü itirazda bulunmuştu.