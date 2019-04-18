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Adanalılar dolu yağışından zarar görmemek için otomobilleri kilimle kapladı

Adanalılar dolu yağışından zarar görmemek için otomobilleri kilimle kapladı

Adanalılılar dün başlayan dolu şiddetine karşı önlem aldı. Vatandaşlar, otomobillerinin üstlerini karton ve kilimle kapladı. 

Adana, son günlerde yoğun yağmur ve dolu yağışıyla karşı karşıya kaldı. Dün aniden bastıran dolunun bazı araçlara zarar verdiği görüldü.  Bunun üzerine bugün tedbirli davranan bazı Adanalı vatandaşlar, otomobillerini karton ve kilimlerle örttü.  

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından da bugünkü hava durumuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada; “Adana’nın Yüreğir, Karataş, Ceyhan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenildiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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