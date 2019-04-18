MHP'li isimden enteresan çıkış: CHP'nin 'demokrasi' hedefi var müsaade etmemeliyiz!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "CHP'nin 'demokrasiye geçeceğiz' hedefi var, müsaade etmemeliyiz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde mazbatasını aldıktan sonra bugün belediyede ilk mesaisine başladı. Cumhur İttifakı’nın ortakları, seçimin iptali için yaptıkları başvurunun sonucunu beklerken, bugün MHP'li Yıldırım'dan çok tartışılacak bir açıklama geldi.

"Demokrasiye geçeceğiz, tek adam rejimini yıkacağız"

Telefonla A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “CHP’nin amacı belediye alıp de hizmet etme değil. ‘Demokrasiye geçeceğiz, tek adam rejimini yıkacağız’ diyen bir genel başkanı var. Hedef budur. Bu olur mu olur. Bunları yapmaya çalışırlar mı çalışırlar, buna müsaade etmememiz gerekir” ifadelerini kullandı.