İnanılmaz anlar! Çatıdaki intihar teşebbüsünü polis son saniyede önledi

RUSYA’da intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan kadını, çatıda sessizce ilerleyen polis memuru son anda kurtardı.

Rusya'nın güneyinde yer alan özerk Tuva Cumhuriyeti'nde bulunan Şagaan-Arıg şehrinde meydana gelen olayda, bir kadın intihar etmek için 5 katlı bir binanın çatısına çıktı.

İhbar üzerine olay yerine hızlıca gelen polis ve kurtarma ekiplerini gören kadın, kimsenin yanına yaklaşmamasını, aksi durumda atlayacağını söyledi.

Kadını ikna etmek için yoğun çaba

Çatıya çıkan bir adam ve kadının eşi, kadını ikna etmek amacıyla konuşmaya başladı. İntihar etmek üzere olan kadının arkasından yaklaşan polis memuru Viktor Khovalyg'ı fark ettiklerinde ise, kadının dikkatini dağıtmak amacıyla konuşmayı sürdürdüler.

Sessizce yaklaştı

Kadının arkasından sessizce yaklaşarak zapt eden polise, çatıdaki diğer adam ve kadının eşi de yardım etti.