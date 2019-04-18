HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

İnanılmaz anlar! Çatıdaki intihar teşebbüsünü polis son saniyede önledi

İnanılmaz anlar! Çatıdaki intihar teşebbüsünü polis son saniyede önledi

RUSYA’da intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan kadını, çatıda sessizce ilerleyen polis memuru son anda kurtardı.

Rusya'nın güneyinde yer alan özerk Tuva Cumhuriyeti'nde bulunan Şagaan-Arıg şehrinde meydana gelen olayda, bir kadın intihar etmek için 5 katlı bir binanın çatısına çıktı.

İhbar üzerine olay yerine hızlıca gelen polis ve kurtarma ekiplerini gören kadın, kimsenin yanına yaklaşmamasını, aksi durumda atlayacağını söyledi.

Kadını ikna etmek için yoğun çaba

Çatıya çıkan bir adam ve kadının eşi, kadını ikna etmek amacıyla konuşmaya başladı. İntihar etmek üzere olan kadının arkasından yaklaşan polis memuru Viktor Khovalyg'ı fark ettiklerinde ise, kadının dikkatini dağıtmak amacıyla konuşmayı sürdürdüler.

Sessizce yaklaştı

Kadının arkasından sessizce yaklaşarak zapt eden polise, çatıdaki diğer adam ve kadının eşi de yardım etti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, intihar etmek isteyen kadının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ronaldo için 9 yıl sonra bir ilk
Ronaldo için 9 yıl sonra bir ilk
Fırat Aydınus'a cezadan sonra ilk maç
Fırat Aydınus'a cezadan sonra ilk maç
Altınordu'dan iki isim Avrupa'ya gidiyor!
Altınordu'dan iki isim Avrupa'ya gidiyor!
TÜSİAD'dan seçim sonrası ilk açıklama! Dengelerimizi sarsabilecek tehdit uyarısı
TÜSİAD'dan seçim sonrası ilk açıklama! Dengelerimizi sarsabilecek tehdit uyarısı
Mansur Yavaş bir sözünü daha yerine getirdi Osmanlıspor'a kötü haber!
Mansur Yavaş bir sözünü daha yerine getirdi Osmanlıspor'a kötü haber!
Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Af çıkacak mı 2019 genel af haberleri Erdoğan ne dedi?
Af çıkacak mı 2019 genel af haberleri Erdoğan ne dedi?
24 Nisan okullar tatil mi 23 Nisan ertesi gün okul var mı?
24 Nisan okullar tatil mi 23 Nisan ertesi gün okul var mı?
Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın programında söyledi TT listesine girdi
Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın programında söyledi TT listesine girdi
İstanbul seçimlerinde Trabzonlu başkanların başarısı! İşte o isim ve kazandıkları belediyeler
İstanbul seçimlerinde Trabzonlu başkanların başarısı! İşte o isim ve kazandıkları belediyeler
Çeyiz hesabı açma şartları neler 2019 devlet kaç para veriyor?
Çeyiz hesabı açma şartları neler 2019 devlet kaç para veriyor?
19 Mayıs okullar tatil mi 2019 hangi güne denk geliyor
19 Mayıs okullar tatil mi 2019 hangi güne denk geliyor
Kayıp rus gezginin ağaca kelepçeli iskeleti bulundu
Kayıp rus gezginin ağaca kelepçeli iskeleti bulundu
Ekrem İmamoğlu oğlu Mehmet Selim kimdir kaç yaşında?
Ekrem İmamoğlu oğlu Mehmet Selim kimdir kaç yaşında?
Yorumlar